تشكيلة أياكس أمستردام وليون في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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أعلن الهولندي بيتر بوس المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، والفرنسي جينيسيو برونو المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، تشكيلة الفريقين في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب أمستردام أرينا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي...



أياكس أمستردام:

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: تيتي - سانشيز - دي ليجت - ريديفالد

خط الوسط: كلاسين - شوني - زيياش

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خط الهجوم: يونس - دولبيرج - تراوري



ليون:

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: جاليت - نكولو - دياخابي - موريل

خط الوسط: توزارت - جونالونز - توليسو

خط الهجوم: فالوبينا - كورني - فقير