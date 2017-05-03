متصلة: «اعتزلت الغناء بعد 16 سنة وتوبت لكن خايفة ربنا ما يقبلش مني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاجأت متصلة، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأربعاء، بأنها عملِت مغنية لمدة 16 عاما، ولكنها اعتزلت منذ 3 سنوات، وتابت عما كانت تفعله إلى الله.

وقالت: "أنا كنت بغني، وبقالي سنين مبطلة، فجأة لقيتني مش حابة أكمل وتوبت لربنا توبة نصوحة الحمد لله، عايزة أعرف شروط التوبة، أنا بقرأ قرآن كل يوم وليّا وِرد، وبصلي وبصوم وبستغفر ربنا، وزوجي بيديني مصروف بسيط، لكن أنا بتصدق بيه وزوجي عارف كده وحابب كده، أنا بس خايفة لتكون توبتي غير مقبولة".

الجندي، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "DMC"، رد عليها قائلًا: "أنا ممكن أطلب منِك طلب؟ ابقي افتكريني بدعوة أنا والسادة المشاهدين والبلد كلها، أنتوا بيت من بيوت أهل الله سبحانه وتعالى، عمري ما حسدِت حد قد ما بحسدك إنتي وزوجك دلوقتي، صدقتم الله فصدقكم"، فيما دخلت المطربة المعتزلة في نوبة بكاء حاد.

شاهد أيضا

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "اتعلمي تجويد عشان تعلمي أولادنا وبناتنا قرآن بصوتك اللي كنتي بتستغليه في الغناء، وإحنا كلنا معاكي، لأن ربنا فرحان من أجلك، الله يفرح بعبده التائب، وصدق رسولنا حينما قال: (الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم الدين)".