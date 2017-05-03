أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تفاصيل تسريب امتحان العربي للصف الأول الثانوي لـ«شاومينج»

Google+ Print
تفاصيل تسريب امتحان العربي للصف الأول الثانوي لـ«شاومينج» تفاصيل تسريب امتحان العربي للصف الأول الثانوي لـ«شاومينج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تسريب ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحانات نهاية العام بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة، في بيان،  أن شخص ادعى أنه المستشار التعليمى لمدرسة النسور الدولية، حصل على نسخة من الامتحان من أحد الطلاب بعد انتهاء وقت الامتحان، وصورها ونشرها على موقع شاومينج بغرض الإخلال بنظام وسير لجان الامتحانات داخل مدارس الإدارة التعليمية كاملة، وذلك لإعادة الامتحان مرة أخرى بدعوى تسريبه حتى يتمكن الطلاب الذين قاموا بإحضارهم وتحريضهم لأعمال الشغب، أداء الامتحانات مرة أخرى بعد إعادته.

شاهد أيضا

وأضافت الوزارة، أنه تم إبلاغ مدير الإدارة بتصوير الامتحان الاحتياطى الموجود بخزينة دولاب مكتبه، وفقا لعدد الطلاب، وتم تشكيل لجنة لامتحان الطلاب فى الفترة المسائية حفاظا على مستقبلهم وعدم ضياع فرصتهم فى أداء امتحان اللغة العربية مع تعليق النتيجة، ولحين البت بمعرفة لجنة المدارس الدولية بالوزارة وكذلك استيفاء الأوراق والمستندات الخاصة بالطلاب.

وأشارت الوزارة، إلى تحويل الواقعة للشئون القانونية وتحرير محضر شرطة ضد المستشار التعليمى بتهمة إثارة الشغب وتحريض أولياء الأمور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد»

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»

مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر»