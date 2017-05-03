تفاصيل تسريب امتحان العربي للصف الأول الثانوي لـ«شاومينج»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تسريب ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحانات نهاية العام بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن شخص ادعى أنه المستشار التعليمى لمدرسة النسور الدولية، حصل على نسخة من الامتحان من أحد الطلاب بعد انتهاء وقت الامتحان، وصورها ونشرها على موقع شاومينج بغرض الإخلال بنظام وسير لجان الامتحانات داخل مدارس الإدارة التعليمية كاملة، وذلك لإعادة الامتحان مرة أخرى بدعوى تسريبه حتى يتمكن الطلاب الذين قاموا بإحضارهم وتحريضهم لأعمال الشغب، أداء الامتحانات مرة أخرى بعد إعادته.

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وأضافت الوزارة، أنه تم إبلاغ مدير الإدارة بتصوير الامتحان الاحتياطى الموجود بخزينة دولاب مكتبه، وفقا لعدد الطلاب، وتم تشكيل لجنة لامتحان الطلاب فى الفترة المسائية حفاظا على مستقبلهم وعدم ضياع فرصتهم فى أداء امتحان اللغة العربية مع تعليق النتيجة، ولحين البت بمعرفة لجنة المدارس الدولية بالوزارة وكذلك استيفاء الأوراق والمستندات الخاصة بالطلاب.

وأشارت الوزارة، إلى تحويل الواقعة للشئون القانونية وتحرير محضر شرطة ضد المستشار التعليمى بتهمة إثارة الشغب وتحريض أولياء الأمور.