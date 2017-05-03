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النواب يوافق على اتفاقية التبادل القانوني والقضائي بين مصر والكويت

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النواب يوافق على اتفاقية التبادل القانوني والقضائي بين مصر والكويت النواب يوافق على اتفاقية التبادل القانوني والقضائي بين مصر والكويت

التحرير

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وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورة على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون التشريعية والدفاع والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 عن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية العربية ودولة الكويت الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017.

وقال المستشار بهاء أبو شقة مقرر اللجنة أن تلك الاتفاقية تعود بالخير على مصر، وتضيق الخناق على كل من يهدد البلاد.

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فى الوقت الذى أكد النائب طارق الخولى، على أن هذه الاتفاقية تدعم العلاقات المصرية الكويتنية، متمينا أن يتم تطبيقها على جميع الدول العربية وبين مصر.‏

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التحرير

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