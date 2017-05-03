بالصور.. إنشاء مجمع دواجن على مساحة 50 فدانًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إنشاء مجمع لإنتاج الدواجن، يضم 40 مزرعة، على مساحة 50 فدانًا، كمرحلة أولى، لإنتاج 6 مليون دجاجة تسمين سنويًا، من خلال 6 دورات إنتاج فى العام الواحد.

وأكد "نصر" وجود تعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة، بمختلف المجالات، لتطوير وزيادة إنتاجية الثروة الجيوانية، والداجنة، والثروة السمكية.

وقال "نصر" إن المحافظة تشهد خلال الفترة المقبلة إقامة أكبر مشروع للإنتاج الحيواني، لايقل عن 100 ألف رأس ماشية، بهدف سد حاجة المواطنين، من اللحوم، ولسد الفجوة الغذائية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وبرفقته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والداجنة، والثروة السمكية، إنشاء مجمع مزارع الإنتاج الداجنى بمركز البرلس، بحضور الدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور عصام عبد الشكور رئيس الإدارة المركزية للطب البيطري.