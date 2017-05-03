وزيرا خارجية أمريكا وروسيا يناقشان التعاون بشأن سوريا الأسبوع المقبل

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، إنه سيبحث التعاون بشأن سوريا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في لقائهما في الاسكا الاسبوع المقبل.

وأضاف تيلرسون في كلمة القاها أمام موظفي وزارة الخارجية الامريكية إن الرئاسة الأمريكية كلفته بهذا الأمر، موضحا أن الولايات المتحدة تأمل في التوصل الى وقف لإطلاق نار يكفي لإجراء عملية سلام.

وشاب التوتر العلاقات الأمريكية الروسية بسبب الدعم الروسي للنظام السوري.

وقال تيلرسون إن الولايات المتحدة تتطلع الى استقرار العلاقات الامريكية الروسية بشكل أكبر من خلال معالجة الأمور البسيطة وايجاد مجالات للتعاون.

وأضاف أن "اكبر قوتين نوويتين في العالم لا يمكن أن تكون العلاقات بينهما بهذا الشكل"، في إشارة إلى انخفاض العلاقات مع روسيا.