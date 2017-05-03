ترامب لـ"أبو مازن": هناك فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

كتب - علاءالمطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يسمع منذ طفولته أن أصعب اتفاق يمكن التوصل إليه هو تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي يزور واشنطن الأربعاء.

وتابع ترامب: "لكن هناك فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وخلال المؤتمر ركز ترامب وعباس على سبل حل القضية الفلسطينية وأكد الرئيس الفلسطيني ثقته في إدارة ترامب ورعايته للأزمة بصورة ستقود إلى حل وستخلق سلام يسمح للأطفال الفلسطينيين أن يعيشوا في سلام مثل بقية أطفال العالم جنبًا إلى جنب مع أطفال إسرائيل.