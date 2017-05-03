أبو مازن: آن الآون لإنهاء الاحتلال

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن الفلسطينيين سيعتمدون على قدرة الإدارة الأمريكية ورعايتها لتحقيق سلام عادل.

ووجه عباس حديثه لترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في البيت الأبيض، الأربعاء، في ختام مباحثاتهما "أؤمن أنكم قادرون على النجاح لأن لديكم الرغبة والإرادة ونحن قادمون على فرصة جديدة من أجل تحقيق هذا السلام العادل".

وتابع: "جميع قضايا الوضع النهائي قابلة للحل بما يشمل اللاجئين والأسرى وفقًا للمرجعيات المحددة"، مشيرًا إلى أن الاتفاقات السابقة نصت على عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها تغيير الوضع بعيدًا عن المفاوضات.

وذكر عباس بعد 50 سنة من الاحتلال آن الآون لإنهاء الاحتلال، مضيفًا: "نحن الشعب الوحيد الذي مازال تحت الاحتلال لكل هذه الفترة، ويجب أن تعترف إسرائيل بدولتنا وحقنا في تقرير المصير".

ووجه حديثه لترامب: "نحن نربي أطفالنا على ثقافة السلام ونريدهم أن يعيشوا بسلام مثل باقي أطفال العالم وجنب مع جنب مع الأطفال الإسرائيليين".