النيابة تستعلم عن رقم هاتف محمول أرسل تهديدًا لـ "نادية الجندي" بالقتل

كتب - صابر المحلاوي:

طلبت المستشار مصطفى توفيق، رئيس نيابة كرداسة، الاستعلام عن رقم هاتف محمول يهدد الفنانة نادية الجندى بالقتل؛ حيث تتهم الفنانة أقارب خادمة كانت تعمل لديها واتهمتها بسرقة محتويات شقتها، وقدمت للحاكمة وقضت بحبسها عام.

واستمعت النيابة لأقوال الفنانة نادية الجندى حول الواقعة.

يذكر أن الجندي تقدمت ببلاغ منذ عام تتهم الخادمة التي تعمل لديها بسرقة مبالغ مالية خاصة بها ومجموعة من العطور، وتم التحقيق معها وثبت قيامها بذلك وقُدمت للمحاكمة أمام الجنح، وقررت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة عام.