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اتحاد نساء مصر يطلق مشروع "الفن ضد الإرهاب" الأحد المقبل

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اتحاد نساء مصر يطلق مشروع "الفن ضد الإرهاب" الأحد المقبل اتحاد نساء مصر يطلق مشروع "الفن ضد الإرهاب" الأحد المقبل

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هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء

كتبت - هاجر حسني:

يعقد الاتحاد العام لنساء مصر، مؤتمراً صحفيًا، الأحد المقبل، بجامعة القاهرة لإعلان تفاصيل مشروع "الفن ضد التمييز والإرهاب" وذلك بالاشتراك مع جامعة القاهرة وزراتي الثقافة والشباب.

وقال الاتحاد في بيانه، الأربعاء، إنه سوف يعلن خلال المؤتمر تفاصيل وأنشطة المبادرة التي ستنفذ منتجات ثقافية وفنية ضد التمييز الديني والنوعي.

يحضر المؤتمر جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، هدي بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، وأمل جمال وكيلة وزارة الشباب، ممثل الاتحاد الأوربي في مصر جوزب فاسكس مدير برامج الثقافة بالاتحاد الأوربي، وممثل مؤسسة "انتر ارت" التابعة للاتحاد الأوربي توني كوتس.

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