نائبة عن بورسعيد تحرر محضرًا ضد المحافظه

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، تحرير محضر رسمي ضد المحافظ اللواء عادل الغضبان؛ لإثبات واقعة تقاعسه عن أداء وظيفته التنفيذية.

وأوضحت "السادات"، في بيان لها، أنها حررت المحضر رقم ١٣٥١، إداري الشرق، لإثبات واقعة تقاعس المحافظ عن آداء وظيفته التنفيذية، وحجبها عن ممارسة عملها النيابي".

واتهمت "السادات" المحافظ بالكذب والتدليس، قائلة: "إنها تملك مستندات حول قضية الإسكان التعاوني وإهدار حقوق المرأة والتعنت والعنصرية ضد المرأة البورسعيدية بالتحديد، ولكنها لم تظهرها، ما أوقعها مؤخرًا في أزمة مع الشارع البورسعيدي".

وأضاف البيان: "سوء إدارة بعض الملفات ومنها ملف الإسكان بمحافظة بورسعيد على مدار 4 سنوات هو ما أدى إلى تفاقمها بالشكل الحالي، وأن المسئولين لا تعنيهم أبدًا رفع المعاناة عن كاهل المواطنين".

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها قائلة: "سبق وأعلنت أنه أهلًا بالتعاون مع محافظ بورسعيد ولكن إذا التزم بالحفاظ على حقوق المواطنين وليس إذلالهم، ودون ذلك فلن يجد منها إلا التصعيد ضد قراراته الفاشلة وقرارات الفاشلين من حوله ضد المواطنين مع كل صباح ومساء".