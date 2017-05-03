بالصور.. محافظ الأقصر يشهد بدء أعمال تجهيزات المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان

الأقصر – محمد محروس:

شهد محمد بدر، محافظ الأقصر، وعدد من قيادات مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، اليوم الأربعاء، تسليم شركة ريدكون للمقاولات لأعمال تجهيزات المرحلة الثانية للمستشفى، المقرر الانتهاء منها خلال 6 شهور.

وتفقد الوفد المشارك الطابق الثاني المقرر أن يشهد عمليات التنفيذ، برفقة قيادات شركة ريدكون للمقاولات، والتي وقعت عقد البدء في المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان مع جمعية الأورمان في مقر وزارة التضامن الإجتماعي بحضور غادة والى وزيرة التضامن بقيمة 130 مليون جنيه.

وتعد المرحلة الثانية للمستشفى الأخيرة التي تم تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، وتضم 4 غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرًا ووحدة للمناظير الطبية والغسيل الكلوى تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة، وقسم الإقامة الداخلية الذي يضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى "PET CT" وجهاز أشعة بوزيترونى، ووحدة بنك الدم، ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وجرى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ست محافظات في جنوب الصعيد، بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويًا مع الحالات المكتشفة من قبل.