رئيس مجلس النواب: "البرلمان الحالي ممتاز.. بس الصحافة واخدة موقف"

كتب- أحمد علي:

وصف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب أداء البرلمان بأنه "ممتاز"، قائلًا: "سيكون زي الكتاب ما بيقول في حالة التزام النواب بالحضور".

وقال عبدالعال- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء- إن البرلمان الحالي من أفضل البرلمانات في تاريخ مصر، ولكن الصحافة واخدة موقف.

وتابع: "التقيت مع أحد رؤساء مجالس الشيوخ، وسألته عن أخبار الحضور في الجلسات، فقال لي على حسب الجلسات، وقال لي رئيس مجلس الشيوخ أن الخصومات تكون موجعة لذلك فإن الحضور يكون منضبط".

واستطرد: "أنا عارف إن الخصومات موجعة، لكن بدلات الجلسات في مصر لا تتحمل أي خصومات".

جاء ذلك خلال مناقشة النواب قانون العلاوة، حيث طلب بعض الأعضاء بضرورة الموافقة عليها في أكثر من جلسة، نظرًا لعدم التزام عدد من النواب بالحضور، مما يهدد باكتمال النصاب القانوني للجلسة.

من جانبها، طالبت النائبة منال ماهر الجميل، بضرورة تطبيق مدونة السلوك البرلماني، لضبط أداء المجلس.