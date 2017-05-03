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بالصور.. محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد "جهاز عروسة"

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (1)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (1)

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (2)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (2)

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (3)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (3)

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (4)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (4)

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (5)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (5)

محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (6)محافظ الدقهلية يسلّم نجلة شهيد جهاز عروسة (6)

الدقهلية - رامي القناوي:

سلّم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نجلة مساعد شرطة محمد عبد التواب موسى، شهيد الواجب الوطني بسيناء، عددًا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية كمساهمة منه، لمساعدتها في تجهيز زفافها.

كان محافظ الدقهلية قد استقبل أسرة الشهيد بمكتبه، وأكد خلال اللقاء أن بابه مفتوح لأسر جميع شهداء الواجب الوطني، وأن الدولة، وعلى رأسها الرئيس ، حريصة الدولة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء.

وقال المحافظ لأسرة الشهيد: "أنتم أبناؤنا ولكم كل الدعم والمساندة، ويكفى أباكم فخرًا أن اختاره الله ليكون من (الأحياء عنده يرزقون)".

حضر تسليم الأجهزة الدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بديوان المحافظة، واللواء فايز شلتوت، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والمهندس مختار الخولي، سكرتير مساعد المحافظة.

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