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توريد 48 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

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توريد 48 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية توريد 48 ألف طن قمح لصوامع الدقهلية

مصراوي Masrawy

أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، توريد مزارعي الدقهليةبلغ 48375 طن قمح بشون وصوامح المحافظة، منذ بدء موسم التوريد.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إن هناك غرف عمليات بجميع المراكز والمدن والأحياء تتابع بانتظام عمليات التوريد بكل المواقع؛ للإبلاغ الفوري عن أيه معوقات في هذا الصدد، وذلك تحت إشراف المهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضويه كافه الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأشار "الشعراوي" إلى وجود لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد ورفع تقاريرها باستمرار لغرفه العمليات الرئيسية لسرعه التجاوب الفوري مع أيه احداث تعوق عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات الفورية للتيسير على الموردين.

وأكد "الشعراوي" تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح باعتبار قضيه القمح قضية قومية.

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