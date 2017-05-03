بالصور.. وكيل تعليم أسوان يتفقد لجنة خاصة لطالبة بمركز مجدي يعقوب للقلب

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأربعاء، لجنة خاصة لطالبة، بالصف الثانى الإعدادي داخل مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب.

وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على الطالبة، وتمنى لها الشفاء العاجل.

يشار إلى حجز الطالبة "إسراء.م" من المنوفية بمركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب منذ 7 أشهر.

وتؤدي الطالبة امتحاناتها في لجنة خاصة لها بالمستشفى تابعه لمدرسة كمال عباس ناصر الإعدادية بإدارة أسوان التعليمية.