عباس لـ"ترامب": أتطلع للعمل مع واشنطن لتحقيق "صفقة السلام التاريخية"

كتب - علاء المطيري:

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في البيت الأبيض في ختام مباحثاتهما.

وقال ترامب إن هناك فرصة جيدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الامريكي، أننا ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، مطالبًا الفلسطينيين بـ"التحدث بصوت واحد ضد التحريض وخطاب الكراهية".

وتابع " أتطلع إلى توقيع اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وسوف ننجز ذلك".

من جانبه قال الرئيس الفلسطيني إنه يتطلع للعمل مع واشنطن لتحقيق "صفقة السلام التاريخية".

وقال عباس إن الحل الوحيد هي تحقيق حل الدولتين بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل لتعيش في سلام واستقرار لكل الدولتين.