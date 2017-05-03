رسميًا.. «فيا» يجدد مع «نيويورك سيتي» حتى 2018

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أعلن نادي نيويورك سيتي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد المهاجم الإسباني دافيد فيا ، حتى عام 2018.

وقد شارك فيا مع فريقه في الدوري الأمريكي في 70 مباراة، سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 15 آخرين لزملائه، منذ انضمامه إلى الفريق في 2015.

ومن جانبه قال فيا، في تصريحات صحفية، أنه سعيد بما وصل إليه فريقه، مشيرًا إلى أنه أصبح أول قائد للفريق، وهذا ما يجعله يشعر بالفخر.

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وتابع: "الفريق رائع ولديه مستقبل جيد وأتوقع المزيد من النجاح والإدارة توفر كل ما يحتاجه الفريق"، مضيفًا: "أنا سعيد بالتجديد والبقاء هنا، أريد أن أحقق الإنجازات مع نيويورك سيتي".

ومن جانبه قال الفرنسي باتريك فييرا، مدرب الفريق، أن بقاء فيا مع النادي أمر رائع، مشيرًا إلى أنه يفيد اللاعبين الصغار وهو يحبه على المستوى الشخصي.