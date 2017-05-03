الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يطبق عقوبة الطرد المؤقت

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يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تجربة جديدة فيما يخص العقوبات في بطولات دوري الدرجة السابعة والسادسة الخاصة بالهواة والدوريات الأقل، وحسب ما نشرت شبكة "بي بي سي" البريطانية فإن التجربة تهدف إلى عقوبة طرد مؤقتة للاعبين لمدة تصل إلى 10 دقائق خارج الملعب.

ويرغب الاتحاد الإنجليزي في إجراء التجربة، وحال نجاحها سوف يعممها، حيث أرسل نحو 1000 رسالة بريد إلكتروني إلى الأندية يخطرها من خلالها بتطبيق العملية مشيرا إلى أنها تجريبية حتى يتم تثبيتها.

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ويتم تغريم الأندية مبلغ 10 جنيهات إسترليني على كل بطاقة صفراء يحصل عليها لاعبا في الفريق، لكن الاتحاد الإنجليزي سيلغي الغرامة في حالة تطبيق قانون الطرد المؤقت.

مجلس الاتحاد الإنجليزي كان قد صوت في وقت سابق خلال اجتماعه بملعب ويمبلي في لندن على العديد من الإصلاحات الخاصة بكرة القدم في الدولة سواء على الصعيد الإداري داخل الاتحاد أو الأندية.