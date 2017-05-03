لاعبو كرة القدم الأمريكية يستخدمون «الماريجوانا» لعلاج الألم

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نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نية لاعبي كرة القدم الأمريكية لاستخدام الماريجوانا الطبية لعلاج الألم، بدلا من الاعتماد على المسكنات المعتادة، مشيرة الى أن اللاعبين ظلوا على مدار عقود يعالجون الألم بتناول البيرة عقب المباريات، ومضادات للالتهاب ووصفات طبية قوية.

وأصبح إفراط اللاعبين فى تناول العقاقير لعلاج الألم موضوع دعوى قضائية فيدرالية، وأثار تحقيق من قبل إدارة الأدوية، ووفقا لإحدى الدراسات، فإن لاعبين متقاعدين استخدموا مواد أفيونية بمعدل أربعة اضعاف النسبة بين السكان، ويقول دعاة الماريجوانا إن هناك بديلا متاحا أكثر أمنا وصحة.

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ونقلت الصحيفة عن يوجين مونرو، الذى تم تسريحه من فريق بالتيمر رافينز العام الماضى بعد ثلاثة أسابيع من دعوته لرابطة اللعبة باستخدام الماريجوانا الطبية، إن الألم الذى يشعر به لم يذهب أبدا، وان جسده كان مدمرا، لكنه استطاع علاج الأمر إلى حد ما، استخدام المسكنات كان يقتله ببطء، لكنه الآن قادر على الأداء وبكفاءة كبير باستخدام تركيبات مختلفة من الماريجوانا.