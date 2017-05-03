مدرب ستوك: نريد بقاء «شوكروس» معنا

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أكد مارك هيوز، المدير الفني لفريق ستوك سيتي الإنجليزي، أن النادي سيقدم عقدًا جديدًا لقائد الفريق، رايان شوكروس، من أجل تمديد فترة بقائه، في ظل وجود مخاوف بشأن مستقبل اللاعب مع الفريق.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن نادي نيوكاسل، الذي يستعد للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع شوكروس، وهو أحد أبرز مدافعي ستوك.

وقال هيوز للصحفيين: "ليست هناك مشكلة، ليس من وجهة نظرنا، بكل تأكيد نريد بقاءه هنا، عادةً لا نخوض مفاوضات إلا قبل آخر 12 شهرًا في العقد، أحيانًا يساعد ذلك اللاعبين".

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وتابع المدير الفني:"كلما اقتربنا من النهاية يمنح ذلك اللاعب قوةً أكبر، هناك طريقتان للنظر إلى هذا الأمر".

وكان اللاعب قد وقع على عقد دائم مع الفريق منذ عام 2008، بعد أن لعب معارًا من مانشستر يونايتد لموسم واحد، تحت قيادة توني بوليس، المدرب السابق.

ويأتي ستوك في المركز الثاني عشر، برصيد 40 نقط جمعهم خلال 35 مباراة بالمسابقة.