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البرلمان يوافق على مشروعات قوانين الحساب الختامي لموازنة 2014/2015

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البرلمان يوافق على مشروعات قوانين الحساب الختامي لموازنة 2014/2015 البرلمان يوافق على مشروعات قوانين الحساب الختامي لموازنة 2014/2015

التحرير

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وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروعات قوانين الحساب الختامي لموازنة 2014/2015.

 مشروعات القوانين هي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2014/2015. وعددها 50 مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2014/2015، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2014/2015 .

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وأوضح على عبد العال  أن مجلس الدولة لم يرسل أي ملاحظات على تقرير الحساب الختامي باعتبار أن مضمون تلك التقارير أمور فنية لا تتعلق باختصاصات قسم التشريع لديه.

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