بالأسماء والأرقام.. انتهاكات واعتقالات بصاحبة الجلالة في يومها العالمي

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تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، نحاول فى تلك الذكرى أن نلقى الضوء عن الزملاء الصحفيين، الذين قدموا حياتهم من أجل نهضة الوطن ونجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

- شهداء صاحبة الجلالة

فى 5 فبراير2011، سجلت الصحافة أول شهيد لها، وهو الشهيد المصور محمد محمود بخيت، وكان يعمل مصورًا صحفيّا بـأحد إصدارات "الأهرام "، حيث توفى بأحدى مستشفيات القاهرة متأثرًا بطلقات قناصة أصابته أثناء التقاطه صور الاشتباكات بالقرب من ميدان التحرير.

وفى ديسمبر 2012 استشهد الشهيد الصحفى الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة «الفجر»، وذلك خلال أحداث الاشتباكات أمام الاتحادية فى عهد الإخوان.

الزميل تامر عبد الرءوف، مدير مكتب جريدة «الأهرام» بمحافظة البحيرة، لقى مصرعه بحادث «حظر التجوال» فى أغسطس 2013، وميادة أشرف الصحفية في جريدة الدستور شهيدة الصحافة، راحت ضحية اشتباكات بين قوات الأمن وإحدى مسيرات الإخوان، وكذلك الزميل أحمد سمير عاصم، وهو أول شهداء الصحافة المصرية بعد 30 يونيو، واستطاع أن يلتقط الشهيد صورة لقاتله بكاميرته قبل أن يسقط برصاص القناص.

الزميل الشهيد محمد سمير، المخرج بقناة النيل للأخبار، راح ضحية اشتباكات الأمن مع متظاهرى الإخوان بجوار قسم الأزبكية. وكذلك الشهيد مصعب الشامي فى أغسطس 2013.

"فض اعتصام رابعة " راح ضحيته الزميل الشهيد أحمد عبد الجواد، الصحفي بجريدة الأخبار، والشهيدة الصحفية حبيبة عبد العزيز الصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية، وفى محافظة بورسعيد استشهد الزميل الصحفي صلاح الدين حسن، في 28 يونيو 2013 أثناء قيامه بتغطية اشتباكات ميدان الشهداء في مدينة بورسعيد.

- صحفيون خلف القضبان

أسماء الصحفيين النقابيين المقبوض عليهم

1- هانى صلاح الدين- جريدة "اليوم السابع" تم الحكم عليه بالمؤبد فى غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013، ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية)، والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

2- أحمد سبيع -جريدة آفاق عربية- تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة، وتم القبض عليه فى 10/ 4/ 2013، وظل محبوسًا احتياطيا حتى صدور الحكم.

3- جمال فتحى نصار - جريدة المختار الإسلامى- صادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة (خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين).

4- حسن حسنى القبانى -جريدة الكرامة- تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا فى غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا فى سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا).

5- إبراهيم خليل الدراوى -جريدة آفاق عربية- متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية. التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى.

6- مجدى أحمد حسين -جريدة الشعب- متهم فى قضية الانضمام لجماعة محظورة هى تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف (محبوس احتياطيًا على ذمة القضية).

7- محسن راضى -(وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق)، وتم القبض عليه فى 6 سبتمبر 2013 فى قضية قطع طريق قليوب، ووجهت له تهم التحريض على العنف.

8- محمد على حسن (شبكة مصر الآن) تم القبض عليه فى 12 ديسمبر 2014 فى (القضية رقم 24464 لسنة 2014 جنح العجوزة).

الصحفيون غير النقابيين

1- محمود أبو زيد (شوكان)، مراسل حر مع وكالة ديموتكس الإنجليزية، تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صورًا لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية، وجهت للصحفى تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام.

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2- سامح عبد الله مدير تنفيذى بشبكة رصد الإخبارية، تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية "غرفة عمليات رابعة" رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طرة.

3- عبد الله الفخرانى مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طرة.

4- محمد العادلى مذيع بقناة أمجاد، حكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" وتم إيداعه سجن طرة.

5- عبد الرحمن عبد السلام (موقع كرموز) 21 مارس 2015 تم القبض عليه أثناء تغطيته واقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة "فوزى معاذ" فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم.

6- أحمد فؤاد (موقع كرموز)، تم القبض عليه فى 25 يناير 2014، أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون.

7- حسين عبد الحليم (جريدة الدستور) 11 أبريل 2015 قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته، وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها، وتم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة، وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013.

8- محمد على صلاح المحرر والمصور بجريدة الشعب الجيدى، وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.

9- عمر عبد المقصود صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب، بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر.

10- عماد أبو زيد، مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببنى سويف، وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.

11- عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس، تم إلقاء القبض عليه فى 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والاشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات.

«صحفيون ضد التعذيب»: 513 حالة انتهاكً ضد الصحفيين والإعلاميين فى 2017

سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، بالرصد والتوثيق 513 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في بعض محافظات الجمهورية أثناء تأدية عملهم خلال الفترة من 3 مايو 2016، إلى 3 مايو 2017، فى تقرير له صادر اليوم الأربعاء الثالث من مايو فى ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة.

واعتمد المرصد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، حيث وثَّق فريق العمل 364 حالة توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 149 حالة "توثيق غير مباشر"، من خلال جهات صحفية أو حقوقية.

المنع من التغطية

وجاء المنع من التغطية يتصدر قائمة الانتهاكات، حيث رصد التقرير الشهري، 203 حالات انتهاك منع من التغطية الصحفية، و65 حالات تعدي بالقول أو التهديد، و59 حالات تعدي بالضرب أو إحداث إصابة، و33 حالة فرض غرامة مالية، إضافة إلى 37 حالة اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحكمين بالحبس، و2 حالة إتلاف أو حرق معدات صحفية، فضلًا عن 21 واقعة قبض واتهام واحدة، إلى جانب حالة احتجاز بدون وجه حق.

كما رصد التقرير 236 انتهاكًا ضد جهات صحفية غير معلومة، وكذلك 132 انتهاكات ضد العاملين بالصحف المصرية الخاصة، إضافة إلى 7 انتهاكات ضد صحف مصرية قومية، و45 انتهاكات ضد كًل من القنوات المصرية الخاصة والصحفيين المستقلين، فضلًا عن 4 انتهاكات ضد صحف أجنبية، و4 آخرين ضد قنوات أجنبية.

144 حالة انتهاك من قبل الداخلية

كما سجل المرصد 144 حالة انتهاك من قبل وزارة الداخلية، و98 آخرين من مدنيين، تليها جهات حكومية ومسئولين بموجب 95 انتهاكات، كما سجلت فئة الجهات القضائية 95 انتهاكا، والأمن المدني وحراسات خاصة 54 انتهاكا لكل جهة منهما، وكذلك 4 انتهاكات لفئة غير معلومة وذلك بسبب الانتهاكات المرتكبة من أشخاص مجهولة ضد مجموعة من الصحفيين اختلفت جهة عملهم، وانتهاكين من نقابات عامة.