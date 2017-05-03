نائب يطالب بحذف مادة 5 من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

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تقدم الدكتور هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الإفريقية، اليوم، بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأكد مجدي في مذكرته، أن المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل؛ القضاء والشرطة والقوات المسلحة.

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وأضاف أن تطبيقها من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالى سيكون المرتب ضعيف ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد فى المذكرة الإيضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، كما أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من المخاطبين به.

وأوضح النائب أن المادة الخامسة تقضى بها الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التى تنتمى إلى هذه الجهات.