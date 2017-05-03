سفير مصر في أبو ظبي: زيارة الرئيس للإمارات تتناول تعزيز علاقات البلدين

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قال وائل السيد محمد جاد، سفير مصر في الإمارات، إن العلاقات بين الدولتين تشهد تقاربا وتفاهما كبيرين على مستوى القيادتين السياسيتين بشأن العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأماراتية "وام".

وأضاف، في تصريحات بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات، والتي بدأت اليوم الأربعاء، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي أرسى دعائمها مؤسس الدولة الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

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وأضاف السفير أن زيارة الرئيس تمثل فرصة لإجراء محادثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية بما يساهم فى دفع أفق التعاون بين البلدين إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بسبل التعامل مع التحديات التى تواجه الأمة العربية.