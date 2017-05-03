صحة القليوبية: الإعلام تسرع .. والتحاليل أثبتت عدم وجود «فيروس غامض»

التحرير

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توفير مليون و900 ألف جنيه لشراء أدوية الطوارئ

تطوير 5 مستشفيات مركزية.. وإنشاء مركز للأورام و زيادة سعة الحضانات والعناية المركزة

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن وسائل الإعلام تسرعت بالتأكيد على وجود فروس غامض في بعض مناطق شبرا الخيمة، وتسببه في حالات وفاة وأعراض مرضية، مشئيرا أن نتائج التحاليل الأخيرة اثبتت سلبية العينات وعدم وجود أي نوع من الفيروسات.

وأضاف الطباخ في تصرحات لـ "التحرير" أن المديرية نجحت، بالتنسيق مع الوزارة في توفير مبلغ مليون و900 ألف جنيه لشراء أدوية لدعم وسد النواقص بالأقسام بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ التي تتعامل مع الحالات الحرجة والحوادث.

وأوضح أن الأخطاء الفردية بالوحدات الصحية والمستشفيات تجلب الكثير من المشكلاتن لافتا إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة أو شكوى للمواطنين وسيتم التعامل معها بكل حسم وقوة وستتخذ إجراءات رادعة بشأنها طالما توافرت الإمكانات التى تتيح تقديم الخدمة الطبية للمرضي وخاصة فى النبطشيات داخل المستشفيات زيها عندي زي الخدمات الأمنية بالجيش والشرطة، مش هسامح فيها .

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وعن الجديد فى القطاع الصحى بالمحافظة قال "الطباخ" إنه بالتنسيق مع الوزارة والمحافظة يجري تطوير 5 مستشفيات وهي "قها وكفر شكر والخانكة وأبو المنجا بشبرا والقناطر الخيرية"، وكلها مستشفياتمركزية تابعة لوزارة الصحة، وسيتم تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة ورفع كفاءتها ، مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية في القطاع الطبي بالمحافظة.

وأضاف وكيل الصحة أنه يجري دراسة إنشاء مستشفى متكامل للحروق والسموم بمدينة القناطر الخيرية، بتمويل إماراتي وبدأ اتخاذ خطوات فعلية نحو التنفيذ كما تم معاينة مبني على مساحة 550 متراً من 6 أدوار بقرية أجهور الكبري بطوخ لإنشاء أول مركز متخصص لعلاج الأورام في المحافظة إلى جانب وضع خطة لتطوير عدد من الوحدات الصحية وخاصة بالقري الأكثر احتياجا والتى تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافات طويلة وإنشاء مبنى للطوارئ بمستشفى الخصوص علي مساحة ألف متر مربع ، بالإضافة إلى وضع خطة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين لسد العجز في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة منها على سبيل المثال " دراسة إنشاء وحدة أطفال مبتسرين بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين.

وحول النتيجة النهائية لفيروس شبرا الغامض أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن تقرير التقصي النهائي لقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أثبت أن نتيجة العينات التي تم سحبها سلبية وعدم وجود فيروس غامض أو وباء بالمنطقة، ملفتا أن الإصابة قد تكون نتيجة سميات في نطاق أفراد العائلتين ، مشيرا أن تناول بعض المواقع ووسائل الإعلام للموضوع على خلاف الحقيقية ودون انتظار نتائج أو تحاليل العينات أو معرفة الأسباب الحقيقية خلق حالة من الرعب والهلع عند المواطنين.

وبشأن خطة مكافحة فيروس سي قال إن المديرية تسعي نحو تفعيل عيادات خارجية لمرضي فيروس سي بالمستشفيات وتم وضع خطة مع المحافظة للفحص الشامل لسكان المحافظة للقضاء على الفيروس وبالفعل تم علاج 20 ألف و530 مريضا علي نفقة الدولة على مستوي المحافظة من خلال مراكز العلاج.