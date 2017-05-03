أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الصحفيين»: نرفض «الهجوم المتعمد» من الإعلام السوداني على مصر

Google+ Print
«الصحفيين»: نرفض «الهجوم المتعمد» من الإعلام السوداني على مصر «الصحفيين»: نرفض «الهجوم المتعمد» من الإعلام السوداني على مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت نقابة الصحفيين، أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين المصري والسوداني، منوهة بحساسية الدور الذي يجب أن تلعبه الصحف ووسائل الإعلام، لتقوية هذه العلاقات ودفعها للأمام. 

وشددت النقاب، بحسب بيان، على رفضها الكامل لحملات الهجوم المتعمد من جانب بعض الصحف ووسائل الإعلام السودانية في الوقت الذي تلتزم فيه جميع وسائل الإعلام المصرية باحترام الشعب السوداني وخصوصية العلاقة بين البلدين.

وأعربت النقابة، عن رفضها للبيانات الصادرة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والتي تهدف لإثارة الفتنة، بدلا من السعي لوحدة الصف ودفع جهود وزارتي الخارجية بالبلدين لتوقيع ميثاق شرف صحفي يلزم كل وسائل الإعلام بالدولتين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

شاهد أيضا

وأشارت، إلى أن لا يمكن أن تغلق أبوابها في وجه الأشقاء من السودان الذين يعيشون بيننا كأخوة وأصدقاء، لافتة إلى أن البعض يتعمد سب مصر وشعبها وهو ما لايمكن قبوله، بحسب البيان.

وأكدت النقابة أنه لا يمكن السماح بالإساءة للدولة المصرية والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وبما يحفظ حق الدولة المصرية في ممارسة سيادتها على أرضها في الموافقة أو المنع لدخول هذا الشخص أو ذاك.

وأكدت هيئة مكتب النقابة، أن دور الصحفيين هو دفع روح التعاون والبحث عما يوحد ولا يفرق، وأن دور النقابات هو الحفاظ على علاقات الأخوة وإصلاح الأخطاء وليس الدفاع عنها، مشيرة إلى استعدادها للعمل بكل قوة لتوقيع ميثاق شرف تحترمه كافة وسائل الإعلام في البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة

ستاد مصر - المدرب العام للانتاج الحربي: مسألة الهبوط لن تحسم قبل الجولة الأخيرة