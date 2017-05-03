«الصحفيين»: نرفض «الهجوم المتعمد» من الإعلام السوداني على مصر

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أكدت نقابة الصحفيين، أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين المصري والسوداني، منوهة بحساسية الدور الذي يجب أن تلعبه الصحف ووسائل الإعلام، لتقوية هذه العلاقات ودفعها للأمام.

وشددت النقاب، بحسب بيان، على رفضها الكامل لحملات الهجوم المتعمد من جانب بعض الصحف ووسائل الإعلام السودانية في الوقت الذي تلتزم فيه جميع وسائل الإعلام المصرية باحترام الشعب السوداني وخصوصية العلاقة بين البلدين.

وأعربت النقابة، عن رفضها للبيانات الصادرة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين والتي تهدف لإثارة الفتنة، بدلا من السعي لوحدة الصف ودفع جهود وزارتي الخارجية بالبلدين لتوقيع ميثاق شرف صحفي يلزم كل وسائل الإعلام بالدولتين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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وأشارت، إلى أن مصر لا يمكن أن تغلق أبوابها في وجه الأشقاء من السودان الذين يعيشون بيننا كأخوة وأصدقاء، لافتة إلى أن البعض يتعمد سب مصر وشعبها وهو ما لايمكن قبوله، بحسب البيان.

وأكدت النقابة أنه لا يمكن السماح بالإساءة للدولة المصرية والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وبما يحفظ حق الدولة المصرية في ممارسة سيادتها على أرضها في الموافقة أو المنع لدخول هذا الشخص أو ذاك.

وأكدت هيئة مكتب النقابة، أن دور الصحفيين هو دفع روح التعاون والبحث عما يوحد ولا يفرق، وأن دور النقابات هو الحفاظ على علاقات الأخوة وإصلاح الأخطاء وليس الدفاع عنها، مشيرة إلى استعدادها للعمل بكل قوة لتوقيع ميثاق شرف تحترمه كافة وسائل الإعلام في البلدين.