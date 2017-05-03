بتكلفه 86 مليون جنيه.. إقامة 13 مشروعا استثماريا بالبحيرة

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وافقت اليوم، المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على إقامة 13 مشروعا استثمارياً متنوعاً بدائرة المحافظة في مجالات متنوعة.

وتشمل المشروعات ( تسمين دواجن - وثلاجات حفظ وتجميد الخضر والفاكهة - محطة خدمة تموين سيارات - عصارة زيتون وتخليل – مخازن أسمدة ومبيدات وأدوات رى وأدوات زراعية– منفذ بيع – مصنع لتصنيع الآيس كريم - مصنع لقص وتقطيع الورق – مشروع مجمع محطة فرز وثلاجة- مصنع عصير - مصنع تعبئة مواد غذائية – مزرعة دواجن - وحدة جرش أعلاف )، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 86 مليون جنيه وتوفر حوالي 341 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

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ووجهت المحافظ بتذليل كافة العقبات، التي تعترض المستثمرين الجادين والتيسيرعليهم في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية لدفع عجلة الإقتصاد والإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.