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التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة والداخلية بالدوري

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التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة والداخلية بالدوري التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة والداخلية بالدوري

التحرير

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حسم التعادل الإيجابي مباراة سموحة والداخلية، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز. 

تقدم الداخلية في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب بنيامين اشيامبونج، ليعادل سموحة النتيجة في الدقيقة 48 من خلال اللاعب أحمد حسن، ثم يعاود أشيامبونج التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 51، قبل أن يعادل الكفة بانو دياوارا، بهدف لسموحة في الدقيقة 68.

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وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد سموحة للنقطة 44 ليصعد للمركز الرابع، فيما ارتفع ايضا رصيد الداخلة للنقطة 21 ليبقي في مركز السابع عشر بالمسابقة.

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التحرير

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