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منع رئيس نادي النفط العراقي من دخول مصر

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منع رئيس نادي النفط العراقي من دخول مصر منع رئيس نادي النفط العراقي من دخول مصر

التحرير

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منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، محمد عبدالوهاب، رئس نادي النفقط العراقي، من دخول بعد أن وصل اليوم الأربعاء بتأشيرة دخول سياحية، ضمن وفد سياحي، وتم منعه لانه ليس مدرجا على قوائم الوصول بالمطار.

وكان رئيس نادي النفط العراقي قد وصل للقاهرة اليوم لحضور قرعة البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها يوم 5 مايو الحالي بمنطقة الأهرامات، حيث سيشارك فريقه في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 5 أغسطس من العام الحالي.

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يذكر أن الاهلي والزمالك يشاركان في البطولة، التي تستضيفها ملاعب القاهرة والاسكندرية.

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التحرير

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