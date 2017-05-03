أيمن حفني على رادار «المحليين»

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قال هاني رمزي، المدير الفني لمنتخب المحليين، إن اتحاد الكر ة وافق على إقامة معسكر مغلق للمنتخب خلال الفترة من 9 وحتى 13 مايو الجاري.

وأكد رمزي، في تصريحات صحفية، أن قائمة المنتخب ستضم 23 لاعبا بينهم 3 حراس مرمى، موضحا أن أيمن حفني لاعب الزمالك، مرشح للانضمام للقائمة.

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وكشف أن محمد عنتر، لاعب الأسيوطي سيكون الوحيد الذي ينضم لصفوف المنتخب من أندية الدرجة الثانية.

وأوضح رمزي، أنه سيعقد جلسة مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، وعامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، الأسبوع القادم، للتنسيق معهم بشأن طريقة عمل المنتخب خلال الفترة القادمة.