كامل زاهر: المشاركة في البطولة العربية مكسب للأهلي

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أكد كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، أهمية مشاركة الفريق في البطولة العربية التي تقام في مصر خلال الفترة من 22 يوليو، حتى 5 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن البطولة ستعود بالعديد من المكاسب على مصر بشكل عام والأهلي بشكل خاص.

وقال زاهر، إن الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في المشاركة بالبطولة، رغم جدول المباريات المزدحم خلال فترة المقبلة؛ نظرا للدور الكبير الذي يلعبه الأهلي في الرياضة المصرية والعربية؛ باعتباره زعيم الأندية العربية والأكثر شهرة في الوطن العربي.

وأوضح أمين صندوق الأهلي، أن إقامة البطولة في مصر، وفي هذا التوقيت يُعد تأكيدًا قويًا على أن مصر بلد الأمن والأمان، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث في مختلف المجالات في أي وقت، لافتا إلى أن الأهلي كان مصمما على المشاركة في البطولة؛ لإنجاحها، وإظهار الدور الريادي لمصر في الوطن العربي، خصوصا أن الجميع يعرف الدور الوطني الكبير الذي يلعبه الأهلي في المجتمع المصري منذ نشأته عام 1907.

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وأشار زاهر، إلى أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، يدرك جيدًا أهمية الحدث لمصر، ودورها الريادي في المنطقة العربية سواء رياضيا أو سياسيا، وأن الأهلي واجبه الأول هو دعم مصر، والوقوف خلف أي مشروع من شأنه رفعة مصر، وتعزيز مكانتها في المنطقة العربية، بجانب دوره الرياضي والاجتماعي.

وعلى جانب آخر، أكد كامل زاهر أن مجلس إدارة النادي الأهلي يدرس سفر الفريق إلى الكاميرون بطائرة خاصة؛ تجنبًا للتعرض للإجهاد خلال مباراة الجولة الثانية من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل حرص المجلس على دعم الفريق في مشاركاته الإفريقية؛ لتلبية طموحات الجماهير في الفوز بالبطولات الإفريقية، والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.