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تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بتشويه صورة ممدوح حمزة لـ 31 مايو

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تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بتشويه صورة ممدوح حمزة لـ 31 مايو تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بتشويه صورة ممدوح حمزة لـ 31 مايو

مصراوي Masrawy

أحمد موسى وممدوح حمزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، في اتهامه بتشويه صورة الناشط السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام، إلى جلسة 31 مايو للحكم.

كان "موسى"، أذاع تسريبا صوتيا لـ"حمزة"، في برنامجه على قناة "صدى البلد" متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن.

وأكد علي أيوب، محامي ممدوح حمزة، أنه سيتقدم بعدد من الجنح المباشرة ضد الأفعال التي اقترفها "موسى" في برنامجه من قذف وسب، بجانب نشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام، واستراق سمع، استخدامًا لحق موكله في الرد القانوني والقضائي.

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