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بالصور.. محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن يتفقدان النصب التذكاري لـ"شهداء البرلس"

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مصراوي Masrawy

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (1)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (1)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (2)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (2)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (3)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (3)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمنمحافظ كفرالشيخ ومدير الأمن

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (5)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (5)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (6)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (6)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (7)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (7)

محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (8)محافظ كفرالشيخ ومدير الأمن (8)

كفر الشيخ - إسلام عمار

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وبرفقته الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والداجنة، والثروة الحيوانية، النصب التذكارى، وبانوراما معركة البرلس التاريخية، بمدينة برج البرلس.

وكشف محافظ كفر الشيخ، عن إنشاء النصب التذكاري، وبانوراما معركة البرلس التاريخية، على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إجمالية 600 الف جنيه، ومدون علي النصب التذكارى، أسماء شهداء معركة البرلس التاريخية، وعددهم 42 شهيداً على رأسهم قائد المعركة الشهيد جلال الدين الدسوقى.

وقال المحافظ أثناء تفقده النصب التذكاري:" إن يوم 4 نوفمبر من كل عام، تحتفل فيه المحافظة بعيدها القومي، حيث يواكب هذا التاريخ، يوم انتصار البحرية المصرية، على أسطول فرنسى - بريطانى عام 1956، وتمكنت البحرية المصرية وقتها بتدمير البارجة الفرنسية الشهيرة جان بارت، والتى كانت تعد أقوى غواصة حربية فى العالم".

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني رئيس مدينة برج البرلس، واللواء على صلاح رئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد يسرى الدسوقى مدير ميناء الصيد البحرى بالبرلس، والمهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

 

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