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«ملك روما» يعلن اعتزاله

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«ملك روما» يعلن اعتزاله «ملك روما» يعلن اعتزاله

التحرير

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أكد المدير الرياضي الجديد لنادي روما، مونشي، أن أسطورة الفريق فرانشيسكو توتي سيعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، وسيتوجه لشغل منصب إداري في الفريق، الصيف المقبل.

وانضم توتي البالغ من العمر 40 عاما لصفوف نادي روما وهو في عمر الـ12 عام 1989 وتدرج في المراحل السنية للفريق، ونجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع الذئاب في عام 2001.

ونجح توتي في تسجيل 250 هدفا في الدوري الإيطالي رفقة روما أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الكالتشيو مع فريق واحد، وأوضح مونشي أن روما وتوتي اتفقا من قبل على أن هذا العام سيكون الأخير له مع الفريق.

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وأضاف مونشي، أن اسم توتي يعني روما، معربا عن أمله في أن يتواجد بالقرب منه وتعلم حتى ولو 1% فقط من خبرته الكبيرة في الملاعب.

ويعد توتي من أفضل اللاعبين في تاريخ إيطاليا حيث شارك مع في 58 مباراة وتوج بلقب كأس العالم في عام 2006 وسجل 307 أهداف مع روما في 783 مباراة.

وسيخوض توتي مبارته الأخيرة مع روما أمام جنوة يوم 28 مايو المقبل، وسينضم بالتالي إلى كل من فيليب لام وتشابي ألونسو اللذان أعلنا اعتزالهما أيضا بنهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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