هل تسفر جهود تركيا وروسيا عن حل سياسي في سوريا؟

لندن (بي بي سي)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا.

جاء تصريح إردوغان قبيل مغادرة أنقرة متوجها إلى منتجع سوتشي الروسي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال إردوغان إنه سيبلغ بوتين خلال الزيارة بأنه يريد رفع العقوبات الاقتصادية الروسية عن تركيا على وجه السرعة.

ويعد هذا اللقاء الرابع في أقل من عام حيث من المتوقع أن يبحث فيه الزعيمان عددا من القضايا من بينها الصراع في سوريا بالإضافة إلى تباحث سبل التعاون العسكري المشترك.