بالصور.. محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الزراعة يتابعان إزالة التعديات ببحيرة البرلس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تابع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، برفقة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والثروة الحيوانية، أعمال حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، بالتعاون مع شرطة المسطحات وهيئة الثروة السمكية.

كما تفقد المحافظ ونائب وزير الزراعة، قسم شرطة المسطحات المائية بمركز البرلس، وبرفقتهما اللواء علي صلاح، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس فادي شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، ومساعد مدير أمن كفر الشيخ.

وأكد المحافظ أن الحملات الأمنية، مستمرة ببحيرة البرلس، لإزالة التعديات، ومحاربة الصيد الجائر، وذلك حفاظًا على الثروة السمكية، وايجاد فرص للصيد لصغار الصيادين، بعدما تعرضت البحيرة لكثير من المشاكل ما بعد ثورتي 2011، و2013، أسفرت عن تلك التعديات، التي توجهها الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

وأشار "نصر" إلى إنشاء قسم المسطحات المائية بمركز البرلس، على مساحة 400 متر مربع، وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه، بمدخل بوغاز برج البرلس، وجرى الانتهاء منه بنسبة 100%، وأضيف طابق ثالث، وبناء سور للقسم، حتى يكون هناك قسم متكامل للمسطحات والبيئة.

كان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، استقبل، اليوم الأربعاء، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل تطوير الثروة الحيوانية والسمكية.