أخبار عاجلة

برلماني: مصر تصدر مليون و450 ألف طن موالح لدول العالم -
وزير الصناعة: نهضة الصين اعتمدت على «التقليد» -
برلماني: الحالة الاقتصادية تعوق منع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص -
مشادة كلامية بين أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان بسبب «عبد الناصر» -
«تشريعية البرلمان»: مشروع «الصلح والإفلاس» سبق إصداره -
«هآرتس»: إسرائيل خطفت 3 رضيعات مصريات وسلمتهن لعائلات أجنبية -
«قصابين الإسكندرية»: «نعاني من ارتفاع أسعار اللحوم.. الكيلو بقى 160 جنيهًا» -
ستاد مصر - المدرب العام لطنطا: المنافسة في القاع صعبة للغاية -
الزمالك: وصول 3 تسجيلات لكابس الزيمبابوي قبل مواجهة دوري الأبطال -
«إيناسيو» يحدد برنامج الزمالك قبل مواجهة كابس يونايتد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"طاهر" يتفقد "الإسماعيلية الجديدة" لإقامة منافذ مستلزمات رمضان

Google+ Print
"طاهر" يتفقد "الإسماعيلية الجديدة" لإقامة منافذ مستلزمات رمضان "طاهر" يتفقد "الإسماعيلية الجديدة" لإقامة منافذ مستلزمات رمضان

مصراوي Masrawy

يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مدينة الإسماعيلية الجديدة، على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضم كلاً من: المقدم محمد فاروق، المستشار العسكري والمهندس عبد الله الزغبي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ونبيل الغريب، وكيل وزارة والتجارة الداخلية.

كان في استقبال المحافظ ومرافقيه، اللواء أركان حرب محمد عمرو جمال، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرف على مشروع الإسماعيلية الجديدة وعدد من ضباط الهيئة الهندسية.

وخلال الجولة، جرى معاينة عددٍ من الأماكن المقترحة لإقامة منافذ وأسواق تضم كافة السلع الغذائية والمواد التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، لبيعها للعاملين بالمشروع بأسعار مخفضة، وتوفيرًا لجهد ومعاناة اضطرارهم للعبور غربًا لشراء احتياجاتهم الأساسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج الجبن في الهرم

مباحث التموين تداهم مصنعا لإنتاج الجبن في الهرم

التموين والتجارة الداخلية تعلن عن طرح شنطة رمضان المدعمة .. تعرف علي التفاصيل

التموين والتجارة الداخلية تعلن عن طرح شنطة رمضان المدعمة .. تعرف علي التفاصيل

ننشر الفئات المستبعدة من صرف المقررات التموينية خلال الشهر المقبل

ننشر الفئات المستبعدة من صرف المقررات التموينية خلال الشهر المقبل

رسمياً| استبعاد 5 فئات من صرف المقررات التموينية في شهر رمضان.. وبدء تسجيل المواليد الجدد من عُمر عامين عبر هذا الرابط

رسمياً| استبعاد 5 فئات من صرف المقررات التموينية في شهر رمضان.. وبدء تسجيل المواليد الجدد من عُمر عامين عبر هذا الرابط