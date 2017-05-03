"طاهر" يتفقد "الإسماعيلية الجديدة" لإقامة منافذ مستلزمات رمضان

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مدينة الإسماعيلية الجديدة، على رأس وفد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضم كلاً من: المقدم محمد فاروق، المستشار العسكري والمهندس عبد الله الزغبي، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ونبيل الغريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان في استقبال المحافظ ومرافقيه، اللواء أركان حرب محمد عمرو جمال، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرف على مشروع الإسماعيلية الجديدة وعدد من ضباط الهيئة الهندسية.

وخلال الجولة، جرى معاينة عددٍ من الأماكن المقترحة لإقامة منافذ وأسواق تضم كافة السلع الغذائية والمواد التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، لبيعها للعاملين بالمشروع بأسعار مخفضة، وتوفيرًا لجهد ومعاناة اضطرارهم للعبور غربًا لشراء احتياجاتهم الأساسية.