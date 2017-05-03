"أمن بني سويف" تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة

بني سويف ــ أحمد كامل:

نظّمت مديرية الأمن ببني سويف، اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم أكثر من 150 طفلاً يتيمًا، بقاعة الياسمين بنادي الشرطة بكورنيش النيل.

حضر التكريم، اللواء عادل تونسي مدير الأمن، ونواب مدير الأمن، واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، ولفيف من الضباط والقادة بمديرية الأمن.

وخلال الاحتفالية، وزّع قيادات مديرية الأمن، هدايا على الأطفال الأيتام ووجبة غداء مقدمة من المديرية لهم.