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"أمن بني سويف" تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة

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مصراوي Masrawy

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطةتقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (2)تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (2)

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (3)تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (3)

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (4)تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (4)

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (5)تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (5)

تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (6)تقيم حفلاً لـ 150 يتيمًا بنادي الشرطة (6)

بني سويف ــ أحمد كامل:
نظّمت مديرية الأمن ببني سويف، اليوم الأربعاء، حفلاً لتكريم أكثر من 150 طفلاً يتيمًا، بقاعة الياسمين بنادي الشرطة بكورنيش النيل.

حضر التكريم، اللواء عادل تونسي مدير الأمن، ونواب مدير الأمن، واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، ولفيف من الضباط والقادة بمديرية الأمن.

وخلال الاحتفالية، وزّع قيادات مديرية الأمن، هدايا على الأطفال الأيتام ووجبة غداء مقدمة من المديرية لهم.

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