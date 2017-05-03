بالصور.. سيارة الشرطة الجديدة "فان" تصل سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تسلم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، واللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، اليوم الأربعاء، أول سيارة شرطة جديدة من نوع "فان".

وقال مدير أمن سوهاج إن المحافظة في انتظار وصول 3 سيارات أخرى، كأول محافظة بعد القاهرة، استقبالا لتلك السيارات، لاستخدامها في الدوريات الأمنية والبحث الجنائي.

وأوضح مقبل أن السيارات الحديثة المطورة تأتي فى إطار استراتيجية الوزارة، للتصدي الحازم لكل صور الخروج على الشرعية والقانون، والحفاظ على هيبة الدولة والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة المستجدات الأمنية.

يذكر أن السيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطورة تتسع لـ 6 أفراد من المشتبه فيهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية، ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

كما أنها مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها، وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، المجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكياً، وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون.