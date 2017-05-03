دار نشر عالمية تطبع كتاب لباحثة مصرية اكتشف علاج لمواجهة السرطان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اختارت دار النشر العالمية Lambert Academic Publishing رسالة الماجستير للباحثة رنا أحمد يونس محمد بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، للنشر ككتاب، حيث تتناول الرسالة عملية إنتاج "ميكروجين" جديدة قادرة علي إيقاف امتداد مرض الأورام الكبدية.

والمرض يعد من أعنف الأورام السرطانية وأكثرها انتشارا في مصر، ويصعب علاجها بالطرق التقليدية المتبعة فى مثل هذه الحالات، ومؤخرا تم إكتشاف وإتباع نهج علاجى جديد للمرض قائم على أساس تعزيز الجهاز المناعي لمكافحة هذا المرض عن طريق وجود ميكروجين قادر علي ايقاف تتطور الورم الكبدي، و في نفس الوقت قادر علي تعزيزالجهاز المناعي للمرضي لمكافحة الخلايا السرطانية.

شاهد أيضا

أظهر سجل تقييم استخدام هذا النهج العلاجى الكثير من المؤشرات الإيجابية، وهو ما أستندت عليه "رنا" وأثبتته في بحثها المقدم لحصول رسالتها على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف بتقدير 100% من لجنة التحكيم المكونة من الأساتذة الدكاترة حمدي عبدالعظيم، رئيس قسم علاج الأورام بالقصر العينى جامعة القاهرة، مارجريت أودينتال، رئيسة قسم علم الأمراض بجامعة كولونيا- المانيا، أحمد إيهاب عبد العزيز، أستاذ الطب الجزيئي بالجامعة الأمريكية ، هند محمد الطيبي، مدرس علم الجينات بالجامعة الألمانية بالقاهرة وبحضور الأساتذة الدكاترة محمد زكريا جاد - أشرف العبادى - وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثة قامت بنشر بحثها في الدوريات العالمية المختلفة، كما عرض موضوع البحث في فعاليات أعمال المؤتمرالسنوي لعلم الجينات في الولايات المتحدة الأمريكية وتم نشره بعنوان "miR-486-5p and liver cancer therapy: A Beautiful Mind Act".