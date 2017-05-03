مساعد وزير العدل يناقش رسالة دكتوراه عن التلاعب في البورصة

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شارك المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب و الإعلام، اليوم الأربعاء، في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة، تحت عنوان "المضاربة والتلاعب بالأسعار فى سوق الأوراق المالية (البورصة)".

النشار وصف الرسالة بـ"الهامة والمستحدثة" في نطاق المعاملات الاقتصادية وآليات الاقتصاد الحر، متابعًا: "كما أن الأبحاث والدراسات المتعلقة به قليلة وحديثة نسبياً مع فائدتها العلمية الراجحة، وهذه الدراسة مهمة لمواكبة كل جديد يطرأ في المجال".

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وأكدت اللجنة، ضرورة تركيز مثل هذه الأبحاث العلمية على دور القضاء في هذا المجال، ومدى ثراء نصوص القانون بمواد وتشريعات كافية لوضع المزيد من التشريعات المناسبة لمواجهة كافة صور التلاعب، وتشجيع الاستثمار وجذبه، مستشهدة على ذلك بالقضاء المصري، ولفتت إلى حكم النشار في أول قضايا للتلاعب في سوق المال دون وجود نص تشريعي آنذاك، حيث استند إلى روح القانون في سوق المال، ومبادئ إرساء الشفافية ووضوح المعلومات والإفصاح عنها لتحقيق تكافؤ الفرص.

ترأس لجنة المناقشة، الدكتور سميحة القليوبي، أستاذ القانون التجاري والبحري، ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، وعضوية المشرف على الرسالة الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بالكلية.