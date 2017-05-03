مميش: عبور أكبر سفينة حاويات في العالم يؤكد ثقة المجتمع الملاحي في القناة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس أن القناة شهدت اليوم الأربعاء عبور أكبر سفينة حاويات في العالم Mol TRIUMBH في أول رحلة لها عبر قناة السويس قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المغرب بحمولة 216 ألف طن وتحمل على متنها 20170 حاوية.

وقال مميش إن أهمية هذا الحدث تأتي تأكيدًا على ثقة المجتمع الملاحي بكفاءة وقدرة قناة السويس على استقبال جميع سفن الحاويات في العالم ومواكبة التغيرات الحديثة في صناعة النقل البحري من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالقناة وآخرها مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما يرفع من تصنيف القناة.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، صعد على متن السفينة وفدٌ رفيع المستوى نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة، للصعود على السفينة والاطمئنان على عبورها بأمان، وضم الوفد الربان عمرو فايز مراقب الملاحة والأستاذ طارق حسنين المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس.

وتتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي MOL وترفع علم جزر المارشال، وتم تدشينها في 27 مارس 2017 بترسانة سامسونج الكورية للصناعات الثقيلة.

وتتكون السفينة من تسعة طوابق ويبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما يصل غاطسها 16 مترا، وتحمل على متنها 20170 حاوية، كما تتميز باستخدامها لأنظمة حديثة قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية لتكون صديقة للبيئة.

شاهد أيضا

من جانبه عبرالربان يوتاكا أونو قبطان السفينة عن تقديره للتطورالكبير الذي شهدته الخدمات المُقدمة من قبل هيئة قناة السويس في استقبال السفن العملاقة خاصة بعد مشروع قناة السويس الجديدة بما زاد من غاطس وعمق القناة لتكون قادرة على استقبال أحدث ما أنتجته ترسانات صناعة السفن في العالم، وأنه راض تماما عن أداء وكفاءة مرشدي هيئة قناة السويس.

ومن جانبه، أوضح الربان عمرو فايز مراقب الملاحة أن توجيهات الفريق مُهاب مميش بتوفير كافة السبل التي تمكن السفينة من عبور القناة بأمان وتام وهو ما ظهرفي تعيين أكثر المرشدين خبرة لإرشاد لسفينة خلال رحلتها بالقناة وتم تعيين القاطرتين الشيخ زايد والقاطرة سلام 7 لمرافقة السفينة خلال رحلتها عبر قناة السويس.

وسجلت حركة الملاحة اليوم عبور 49 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، بلغ عدد السفن القادمة من الشمال 19 سفينة بحمولة 1.2 مليون، فيما بلغ عدد السفن من اتجاه الجنوب 30 سفينة بحمولة 1.9 مليون طن.