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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28.6 مليار دولار

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ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28.6 مليار دولار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28.6 مليار دولار

التحرير

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أعلن البنك المركزى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2017، بارتفاع قدره نحو 80 مليون دولار.

والعملات الأجنبية بالاحتياطى هي سلة من العملات الدولية الرئيسية: "الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى"، وهى نسبة تتوزع حيازات منها على أساس الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

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وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

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التحرير

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