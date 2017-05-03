فيديو| نائب: المسئولون لا يعرفون شيئًا عن أموال الصناديق الخاصة

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الصناديق الخاصة تعتبر لغزًا كبيرًا، لافتًا إلى أن وزير المالية كان من المفترض أن يمثل أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان منذ أسبوعين، للكشف عن آخر حصر بشأن هذه الصناديق، لكنه سافر للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحينما عاد كانت اللجنة تدرس مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بـ"المالية"، المسئول أمام الوزير عن توفير المعلومات بشأن الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن المسئولين لا يعرفون شيئًا عن عدد الصناديق الخاصة، وكم تحتوي من أموال.

وأوضح أن بعض الصناديق في المؤسسات تدفع رواتب موظفين، كذلك تستغل صناديق المستشفيات في إعفاء المرضى من تكلفة العلاج، متابعًا: "أحد رؤساء الجامعات لسه مكتشف صندوق في معهد مايعرفوش حاجة عنه بقاله سنتين".

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وأشار إلى أن أموال الصناديق الخاصة تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه، وليس كما رددت جماعة الإخوان من قبل أنها وصلت إلى 600 مليار.