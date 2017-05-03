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صور| ميناء بورسعيد يستقبل السفينة «آرتانيا» وعلى متنها 1108 سائحين

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استقبل ميناء بورسعيد السياحى، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، السفينة السياحية ARTANIA وعلى متنها 584 سائحا من مختلف الجنسيات و524 طاقم السفينة، التي يبلغ طولها 230.6متر، وعرضها 32.5 متر، وغاطس 8متر، قادمة من شرم الشيخ، وسوف تغادر الميناء فى نفس اليوم متجهه إلى ميناء شانيا باليونان.

كلف الربان حسين الشاذلى مدير عام ميناء غرب بورسعيد، كافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء الإجراءات وتيسيرها للسائحين داخل وخارج الميناء، مؤكدا أن استئناف حركة السياحة بالميناء يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية فى قدرة الميناء على استقبال هذه السفن السياحية .

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