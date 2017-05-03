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البرلمان يوافق على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي للموازنة العامة

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البرلمان يوافق على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي للموازنة العامة البرلمان يوافق على مشروعات قوانين بربط حساب ختامي للموازنة العامة

مصراوي Masrawy

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشاريع قوانين بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية ووزارة العدل والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2014-2015 ، بما تتضمنه من ملاحق ومرفقات.

جاءت موافقة المجلس على هذه المشاريع بعد ورود خطاب مجلس الدولة بالموافقة على مشاريع القوانين سالفة الذكر بالصورة المرسلة من مجلس النواب.

وتضمنت موافقات المجلس: مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2014-2015 وعددها 50 مشروعا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2014-2015، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014-2015.​

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