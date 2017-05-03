"دفاع البرلمان" ترفض استثناء ضباط الشرطة من شروط الترشح للعمودية

كتب - أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم النائب نعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.

ويقترح النائب استثناء ضباط الشرطة في حالة ترشحه لانتخابات العمدية وتحفظ له وظيفته وحقوقه المالية أسوة بباقي العاملين بالدولة وبدراسة القانون وجد أن ذلك يتنافى مع المساواة ويتعارض مع نظام الخدمة لضباط الشرطة والتدرج فى الرتب والأقدمية.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه رأى اللجنة والحكومة استقر على رفض مشروع القانون المقدم من النائب.

ويذكر أنه سبق للجنة التصديق على خفض سن العمدة من 35 سنة إلى 30 سنة بشرط المؤهل الوظيفي.​