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سفير فلسطين : لجوء الأسرى الفلسطينين للإضراب "الخيار الأخير"

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سفير فلسطين : لجوء الأسرى الفلسطينين للإضراب "الخيار الأخير" سفير فلسطين : لجوء الأسرى الفلسطينين للإضراب "الخيار الأخير"

مصراوي Masrawy

السفير جمال الشوبكي

كتبت - هاجر حسني :

قال السفير جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالقاهرة، إن معركة الأسرى هي معركة كل الشعب الفلسطيني لأنها معركة الكرامة والحرية، وجاءت هذه المعركة عندما شعر الجميع أن القضية الفلسطينية غابت، ولكن هؤلاء الأسرى استطاعوا إعادة القضية مرة أخرى على المستوى الدولي وليس المحلي فقط.

وأضاف الشوبكي، خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن لجوء الأسرى للإضراب هو الخيار الأخير بالنسبة لهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أبناءه، وأن الإضراب يشمل كل المناضلين من جنسيات عربية مختلفة داخل السجون وليس فلسطينيين فقط، مضيفاً: "كلما ازدادت حالة التضامن والغضب العربي ضد المحتل الإسرائيلي كلما ساعدت العدو على التراجع عن موقفه".

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