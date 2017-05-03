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وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "التقلبات" في سياسة ترامب

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وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "التقلبات" في سياسة ترامب وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن "التقلبات" في سياسة ترامب

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد في حديقة البيت الابيض

باريس (أ ف ب)
أشار وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الأربعاء خلال اجتماع للحكومة الفرنسية إلى "تقلبات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر أنه يواجه "مشاكل" في تطبيق "ما أعلن عنه خلال حملته الانتخابية"، حسب ما نقل عنه المتحدث باسم ستيفان لوفول.

وقال آيرولت حسب ما نقل عنه المتحدث الحكومي الفرنسي "يواجه الرئيس الأمريكي حاليا عددا من المشاكل في تطبيق ما أعلن عنه خلال الحملة الانتخابية. بالإمكان حتى القول ان تقلبات حصلت بالنسبة إلى بعض الموضوعات خصوصا في المسائل الدولية" مثل الحلف الأطلسي (الناتو) أو أوروبا.

وتابع آيرولت ان ترامب "وبعد أن أعرب عن رغبته بحصول بريكست شامل" عاد اليوم ليقر ب"الحاجة لتعزيز المشروع الأوروبي".

وأضاف "بالنسبة الى روسيا نراه يبدي الكثير من الحذر" مقارنة بما كان عليه الوضع بعيد وصوله إلى البيت الأبيض خصوصا بالنسبة إلى النزاع في سوريا.

واشاد آيرولت، حسب ما نقل عنه المتحدث الحكومي، ب"برغبة ترامب بإرجاء النزاعات التجارية إلى وقت آخر".

وخلص إلى القول إن تطبيق اتفاقية باريس حول المناخ يبقى "موضع ترقب لفرنسا".

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